第2子出産の木村文乃、保育園で昼食食べない第1子用の和食公開「大人でも満足できそうなボリューム」「ご飯が進化してる」と反響

第2子出産の木村文乃、保育園で昼食食べない第1子用の和食公開「大人でも満足できそうなボリューム」「ご飯が進化してる」と反響