第2子出産の木村文乃、保育園で昼食食べない第1子用の和食公開「大人でも満足できそうなボリューム」「ご飯が進化してる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の木村文乃が6月5日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「ご飯が進化してる」保育園でお昼を食べない第1子用の和食プレート
木村は「サワラの出汁醤油焼き キャベ千サラダ、トマト 大根のおみそ汁 白胡麻ごはんぶどう、りんご、ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに料理を並べた子どもの食事を公開。「保育園が変わって2ヶ月。園でのお昼ご飯はほぼ食べなくなってしまった代わりに 朝と夜（家飯）で取り戻すかのように相変わらず種類は少ないけど食べられるものはこれまでの1．5倍食べてくれるようになり ジャッキーは卒業することになりました」とこれまで子どもの食事の際に使用していたクマの形のワンプレートからそれぞれの料理を食器に盛り付ける形に変わった子どもの最近の食事情をつづった。
そして、「驚くほどたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」と第2子誕生の祝福に感謝し、「数ヶ月後には離乳食に苦しむ様子をお届けする予定です。笑」と記している。
この投稿に、ファンからは「ご飯が進化してる」「優しい和食」「大人でも満足できそうなボリューム」「美味しそう」「健康的」「料理上手で素敵なお母さん」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「ご飯が進化してる」保育園でお昼を食べない第1子用の和食プレート
◆木村文乃、子ども用の和食公開
木村は「サワラの出汁醤油焼き キャベ千サラダ、トマト 大根のおみそ汁 白胡麻ごはんぶどう、りんご、ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに料理を並べた子どもの食事を公開。「保育園が変わって2ヶ月。園でのお昼ご飯はほぼ食べなくなってしまった代わりに 朝と夜（家飯）で取り戻すかのように相変わらず種類は少ないけど食べられるものはこれまでの1．5倍食べてくれるようになり ジャッキーは卒業することになりました」とこれまで子どもの食事の際に使用していたクマの形のワンプレートからそれぞれの料理を食器に盛り付ける形に変わった子どもの最近の食事情をつづった。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご飯が進化してる」「優しい和食」「大人でも満足できそうなボリューム」「美味しそう」「健康的」「料理上手で素敵なお母さん」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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