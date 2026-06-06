TWICEジヒョ、圧巻美スタイル際立つミニキャミワンピ姿に絶賛の声「語彙力失う美しさ」「理想のボディライン」
【モデルプレス＝2026/06/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開した。
【写真】29歳人気KPOP美女「語彙力失う美しさ」美スタイル際立つミニキャミワンピ姿
ジヒョは、黒いミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開。体にピッタリフィットするタイトなデザインで、美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「語彙力失う美しさ」「女神」「理想のボディライン」「鎖骨がくっきりで綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「語彙力失う美しさ」美スタイル際立つミニキャミワンピ姿
◆ジヒョ、美スタイル際立つタイトミニキャミワンピ姿公開
ジヒョは、黒いミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開。体にピッタリフィットするタイトなデザインで、美しいスタイルを見せている。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「語彙力失う美しさ」「女神」「理想のボディライン」「鎖骨がくっきりで綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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