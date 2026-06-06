「スタッフ全員のおやつまで…天使」星野源、韓国ラッパーの公演に登場！染めた髪も初披露

星野源が、韓国の女性ラッパーの公演にサプライズ登場した。

去る6月5日、イ・ヨンジは自身のインスタグラムを更新。

【写真】イ・ヨンジ、"不適切写真"の投稿を謝罪

キャプションには、「星野源先輩がゲストで来てくださった…本当に（泣）光栄…美味しいおやつもスタッフ全員の分まで買ってきて分けてくださった…天使」という文章を綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真は、同日Zepp羽田で開催されたイ・ヨンジの日本ツアー「2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR＜2.0＞IN JAPAN」の東京公演で撮影されたものである。

（写真＝イ・ヨンジInstagram）左から星野源、イ・ヨンジ

写真のなかのイ・ヨンジは、アッシュヘアを初披露した星野源と、観客とともにポーズを取っている。イ・ヨンジは2025年に星野源の楽曲『2』にフィーチャリングで参加した。

星野源自身も、6月6日にSNSを更新し、「Youngji！」というキャプションとともに、ツーショットを公開した。

（写真＝星野源Instagram）左から星野源、イ・ヨンジ

投稿を目にしたファンからは、「楽しそうな写真でこちらも幸せな気持ちになります」「イ・ヨンジと源さん揃ったの見れた！」といった反応が寄せられていた。

なお、イ・ヨンジは来る6月7日に大阪・Zepp難波でも公演を開催する予定だ。

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