「ラヴィット！」で話題・南後杏子アナ、″ドラゴンボール”孫悟空コスプレが話題「無敵の可愛らしさ」「ポーズもバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】TBSアナウンサーの南後杏子が、6月6日までに自身のInstagramを更新。コスプレを披露した。
【写真】25歳美人アナ「板についてる」"ドラゴンボール”孫悟空コスプレ
南後アナは「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット！みてくれてありがとな！！」とコメント。人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・孫悟空のオレンジ色のつなぎの衣装を身にまとった姿で、悟空の必殺技である「かめはめ波」のポーズを取ったショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる悟空」「無敵の可愛らしさ」「ポーズもバッチリ」「他のキャラもお願いします」「板についてる」「最高に似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人アナ「板についてる」"ドラゴンボール”孫悟空コスプレ
◆南後杏子アナ「ドラゴンボール」悟空コスプレ公開
南後アナは「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット！みてくれてありがとな！！」とコメント。人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・孫悟空のオレンジ色のつなぎの衣装を身にまとった姿で、悟空の必殺技である「かめはめ波」のポーズを取ったショットを公開した。
◆南後杏子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる悟空」「無敵の可愛らしさ」「ポーズもバッチリ」「他のキャラもお願いします」「板についてる」「最高に似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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