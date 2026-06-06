元TBS海保知里アナ「準備最短記録達成しました」寝坊した日の弁当公開「充実度すごすぎる」「彩りも綺麗で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活躍する海保知里アナウンサーが6月5日、自身のInstagramを更新。寝坊した日のお弁当を公開し、話題となっている。
【写真】50歳元TBSアナ「充実度すごすぎる」寝坊して最短で準備した日の弁当
海保アナは「寝坊しました。お弁当の準備最短記録達成しました」とつづり、写真を投稿。2つ並べられたお弁当は、ご飯に黒ゴマと梅干しを載せ、卵焼きにシュウマイ、枝豆と焼鯖が綺麗に詰められ、一口サイズに切られたリンゴがタップリと入ったお弁当となっている。寝坊の理由として「岸辺露伴実写版の夢を見ていました」と絵文字を付けて報告している。
この投稿には「素敵な夢でしたね」「寝坊したとは思えないクオリティ」「最短記録でこの充実度すごすぎる」「彩りも綺麗で美味しそう」「忙しいのに愛情たっぷり」「手際が良くて尊敬」などと反響が寄せられている。
海保アナは1999年にTBSに入社。2007年に一般男性と結婚し、2008年に退職。2012年7月に長女、2014年3月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳元TBSアナ「充実度すごすぎる」寝坊して最短で準備した日の弁当
◆海保知里アナ、最短記録のお弁当公開
海保アナは「寝坊しました。お弁当の準備最短記録達成しました」とつづり、写真を投稿。2つ並べられたお弁当は、ご飯に黒ゴマと梅干しを載せ、卵焼きにシュウマイ、枝豆と焼鯖が綺麗に詰められ、一口サイズに切られたリンゴがタップリと入ったお弁当となっている。寝坊の理由として「岸辺露伴実写版の夢を見ていました」と絵文字を付けて報告している。
◆海保知里アナの投稿に反響
この投稿には「素敵な夢でしたね」「寝坊したとは思えないクオリティ」「最短記録でこの充実度すごすぎる」「彩りも綺麗で美味しそう」「忙しいのに愛情たっぷり」「手際が良くて尊敬」などと反響が寄せられている。
海保アナは1999年にTBSに入社。2007年に一般男性と結婚し、2008年に退職。2012年7月に長女、2014年3月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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