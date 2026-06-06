ある5月の休日の昼下がり。都内の小学校で行われていた運動会の観客席に、帽子とマスクで変装する保護者の姿があった。俳優の田中圭（41）である。田中は他のパパたちと同様、子どもたちに混ざって活躍する愛娘の姿に目を細め、全ての種目が終わるまで温かい応援を続けていた。

【写真を見る】子供の運動会でのパパ姿の傍ら、深夜にアミューズメントカジノに通う田中圭。バッグには青色の「ラブブ」のぬいぐるみが

スキャンダル報道により表舞台に姿を見せなくなってから約1年。本格的な復帰を見据える田中の現在地と、模索する夫婦の関係とは--。【前後編の前編】

10代から俳優として活躍し、主演を務めたドラマ『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）や『あなたの番です』（日本テレビ系）が大ヒットし映画化するなど、柔らかな雰囲気とギャップある演技力で存在感を放っていた田中。キャリアを揺るがすスキャンダルが報じられたのは2025年4月のことだ。スポーツ紙記者が語る。

「『週刊文春』が女優・永野芽郁との不倫疑惑を報じたのです。本人らとそれぞれの所属事務所は『不倫関係はなかった』と否定しましたが、文春が報じた2人のツーショット写真などの影響は大きかった。田中は出演するCMを相次いで降板し、昨年7月に公開されたWOWOWドラマの劇場版『三谷幸喜「おい、太宰」』を最後に、作品に出ていない状況が続いていました」

そんな田中は今年5月上旬、YouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」で、元放送作家の鈴木おさむ氏に近況を話していた。

「動画内で『ここ1年役をやっていなかった』『（この出演が）ほぼ復帰ですね』と、この1年間のブランクを明かしていた田中。いつでも自然体な田中らしく飄々とインタビューに応じていましたが、『自分から休みたいって言って休んだわけじゃない』と、仕事への静かな熱は感じました。

田中は、鈴木が脚本と演出を務める舞台『母さん、ラブソングです。』に出演が決まっている。公演は7月から始まるため、1年ぶりの役者仕事に向け、本人も気持ちは高まっているでしょう」（同前）

都内の小学校に田中が現れたのは、そんな"復帰動画"が公開されてすぐのことだった。田中は午前中から運動会の観戦に訪れると、演目が終わる午後まで愛娘に視線を向けていた。

田中の"複雑な家庭事情"について、芸能関係者が語る。

「田中さんはもともと飲み歩くのが大好きでした。ドラマで共演した元女優の妻と結婚し2人の娘に恵まれてからも、仲間と朝方まで飲み明かして帰ることは日常茶飯事。文春報道があった際には奥さんも怒ったと聞いていますが、その後も田中は1人で長期間海外旅行に出かけるなど、一家には独特の距離感があります。

役者業が忙しく帰宅時間が不安定なことが多かったため、田中さんは自宅の他に『仕事部屋』を持っているそうで、泥酔するとそこに帰ることも多かった。ここ1年、いい意味でゆっくりできたことで、夫婦や家族の絆はより深まったのかもしれません」

前出の動画でも、妻に対する思いを語る場面では複雑な表情を見せていた。

「スキャンダルを乗り越えた夫婦について、鈴木さんが『圭くんの奥さんは本当にすごい』『こういう時に感謝を伝えなきゃダメよ』と振っても、『もちろんもちろん』『感謝、してますからね……』と歯切れ悪く、自分から言及することはありませんでした。

いろいろな見え方があるでしょうが、田中さんは真摯に向き合って言葉を選んでいたように思います。不倫報道で心配もしましたが、子どもの運動会に一日中参加できたことは、田中さんにとって良い変化なのではないか」

家族との独特の関係が窺えるのは、田中が海外大会で次々と結果を出し話題になった「ポーカー」にもある。NEWSポストセブンは田中圭が"活動休止"中、毎日のように都内のアミューズメントカジノでポーカーに興じる田中の姿を捉えていた--後編で詳報する。

（後編につづく）