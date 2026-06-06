スタンドどよめく！バイエルンで躍動、なでしこ21歳逸材がとんでもないゴール！相手GK呆然の超絶ミドルで大阪熱狂
なでしこジャパンは６月６日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦している。
ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。狩野倫久新監督の初陣となるなか、なんと開始24秒で先制。清水梨紗のアーリークロスに長谷川唯がニアで反応した後、清家貴子が流し込んだ。
勢いに乗る清家はさらに19分、鋭いショートカウンターを仕留め、追加点も挙げる。
そして、スタンドがどよめくスーパーゴールが生まれたのは29分だ。谷川萌々子が思い切りよく右足を一閃。すると、強烈なシュートは右サイドネットに突き刺さった。相手GKはただ見送るしかない、正真正銘のゴラッソだった。
バイエルンで躍動する21歳の逸材が、大阪を熱狂させた。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】思わず声が出る！谷川のスーパーゴール
ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。狩野倫久新監督の初陣となるなか、なんと開始24秒で先制。清水梨紗のアーリークロスに長谷川唯がニアで反応した後、清家貴子が流し込んだ。
勢いに乗る清家はさらに19分、鋭いショートカウンターを仕留め、追加点も挙げる。
そして、スタンドがどよめくスーパーゴールが生まれたのは29分だ。谷川萌々子が思い切りよく右足を一閃。すると、強烈なシュートは右サイドネットに突き刺さった。相手GKはただ見送るしかない、正真正銘のゴラッソだった。
バイエルンで躍動する21歳の逸材が、大阪を熱狂させた。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】思わず声が出る！谷川のスーパーゴール