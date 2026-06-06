魔裟斗「弟子の心もサイボーグみたいになってきました」夫婦で筋肉美披露「全身バランス神」「日々の努力が感じられる姿」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】元格闘家の魔裟斗が6月4日、自身のInstagramを更新。自身の筋肉を披露し、話題が寄せられている。
【写真】元格闘家47歳「全身バランス神」夫婦で筋肉美披露
魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」とつづり、写真を投稿。階段に座った魔裟斗は、タンクトップにショートパンツを合わせ、プロテインの容器を胸の前で両手で持ち、肩や上腕二頭筋、太ももなど鍛え上げられた筋肉が際立つ姿となっている。
また「弟子の心もサイボーグみたいになってきました」と記し、赤いノースリーブトップスに黒のミニスカート、黒のショートブーツを合わせ、腰に手をあてサングラスをかけた、妻でタレントの矢沢心のスラリとした姿も公開している。
この投稿には「つよつよな夫婦素敵」「2人とも格好良くて憧れ」「魔裟斗さんの筋肉素敵」「心さんのスタイル抜群」「ムキムキで最強」「全身バランス神」「日々の努力が感じられる姿」「この肉体美は芸術」などと反響が集まっている。
魔裟斗は2007年に矢沢と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】元格闘家47歳「全身バランス神」夫婦で筋肉美披露
◆魔裟斗、鍛え上げられた筋肉美披露
魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」とつづり、写真を投稿。階段に座った魔裟斗は、タンクトップにショートパンツを合わせ、プロテインの容器を胸の前で両手で持ち、肩や上腕二頭筋、太ももなど鍛え上げられた筋肉が際立つ姿となっている。
◆ 魔裟斗の投稿に反響
この投稿には「つよつよな夫婦素敵」「2人とも格好良くて憧れ」「魔裟斗さんの筋肉素敵」「心さんのスタイル抜群」「ムキムキで最強」「全身バランス神」「日々の努力が感じられる姿」「この肉体美は芸術」などと反響が集まっている。
魔裟斗は2007年に矢沢と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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