佐々木希、デビューから20年間の過去ショット一挙公開「美をずっと保っててすごい」「可愛い以外の言葉が見つからない」
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の佐々木希が6月5日、自身のInstagramを更新。2006年からの過去ショットを一挙公開した。
【写真】38歳国民的女優「美をずっと保っててすごい」デビューから20年間の過去ショット
佐々木は、過去ショットをスライドで一挙公開。まだ幼さの残る2006年のデビュー当時から現在までをその年のテロップを入れながら披露し、「20th anniversary」と20周年を迎えたことを紹介している。
この投稿に、ファンからは「20年間ずっと可愛い」「変わらず美人」「可愛い以外の言葉が見つからない」「デビューの時の衝撃が忘れられない」「美をずっと保っててすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳国民的女優「美をずっと保っててすごい」デビューから20年間の過去ショット
◆佐々木希、過去ショット一挙公開
佐々木は、過去ショットをスライドで一挙公開。まだ幼さの残る2006年のデビュー当時から現在までをその年のテロップを入れながら披露し、「20th anniversary」と20周年を迎えたことを紹介している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「20年間ずっと可愛い」「変わらず美人」「可愛い以外の言葉が見つからない」「デビューの時の衝撃が忘れられない」「美をずっと保っててすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】