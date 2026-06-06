安田美沙子／2018年撮影（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの安田美沙子が5月24日、自身のInstagramを更新。最近作ったという手料理の数々を公開し反響を呼んでいる。

【写真】44歳2児のママタレ「体にも良さそう」蒸し物にハマっている最近作った手料理

◆安田美沙子、最近作った料理たち


安田は「最近のお料理たち。。。」とつづり、写真を複数枚投稿。「＃みさこクッキング」「＃蒸し物にはまりつつある」などとハッシュタグを付け最近作った料理を披露した。蒸し器でしっかりと調理したマーラーカオや自家製みそを使った麻婆豆腐、しゃぶしゃぶなどバラエティ豊かな手料理となっている。

◆安田美沙子の投稿に反響


この投稿に「体にも良さそう」「ヘルシーですね」「蒸し料理気になります」「レシピ知りたいです」「こだわってて素敵です」「全部美味しそう」など反響が寄せられている。

安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）

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