安田美沙子「蒸し物にはまりつつある」最近作った手料理たち「ヘルシーですね」「こだわってて素敵です」
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの安田美沙子が5月24日、自身のInstagramを更新。最近作ったという手料理の数々を公開し反響を呼んでいる。
【写真】44歳2児のママタレ「体にも良さそう」蒸し物にハマっている最近作った手料理
安田は「最近のお料理たち。。。」とつづり、写真を複数枚投稿。「＃みさこクッキング」「＃蒸し物にはまりつつある」などとハッシュタグを付け最近作った料理を披露した。蒸し器でしっかりと調理したマーラーカオや自家製みそを使った麻婆豆腐、しゃぶしゃぶなどバラエティ豊かな手料理となっている。
この投稿に「体にも良さそう」「ヘルシーですね」「蒸し料理気になります」「レシピ知りたいです」「こだわってて素敵です」「全部美味しそう」など反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「体にも良さそう」蒸し物にハマっている最近作った手料理
◆安田美沙子、最近作った料理たち
安田は「最近のお料理たち。。。」とつづり、写真を複数枚投稿。「＃みさこクッキング」「＃蒸し物にはまりつつある」などとハッシュタグを付け最近作った料理を披露した。蒸し器でしっかりと調理したマーラーカオや自家製みそを使った麻婆豆腐、しゃぶしゃぶなどバラエティ豊かな手料理となっている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に「体にも良さそう」「ヘルシーですね」「蒸し料理気になります」「レシピ知りたいです」「こだわってて素敵です」「全部美味しそう」など反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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