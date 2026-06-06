◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5−2中日(6日、バンテリンドーム)

中日は逆転負けで再び借金「16」となりました。

2回、板山祐太郎選手が隅田知一郎投手からライトスタンドへの5号2ランを放ち、先制に成功。先発の大野雄大投手は5回までわずか1安打とスコアボードに「0」を並べます。

ところが6回、大野投手が突如崩れました。2アウトからカナリオ選手に死球を与えると、盗塁と悪送球でピンチが拡大。さらに四球でランナーをためると、桑原将志選手にタイムリーヒットで1点を返されます。なおもピンチで4番のネビン選手には、左中間のホームランテラスに飛び込む11号3ランを浴びて、逆転されました。

7回には2番手の勝野昌慶投手がピンチを背負い、隅田投手にスクイズを決められ追加点を献上。反撃したい打線は4回以降、隅田投手の前に8回まで無安打と沈黙します。9回は2番手の篠原響投手から3回以来の安打で走者を出しますが、最後は細川成也選手の併殺で得点とはなりませんでした。

前日はサヨナラ勝利だった中日は連勝ならず、西武とは1勝1敗。今季12球団最多19回目の逆転負けです。今季成績は、20勝36敗1分と借金「16」にふくらんでいます。