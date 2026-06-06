浦和vs岡山 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(11-12位決定戦)第2戦](埼玉)
※16:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
田中達也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 8 江坂任
MF 22 一美和成
MF 26 本山遥
MF 33 神谷優太
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
FW 99 ルカオ
控え
GK 13 松田駿
DF 4 阿部海大
MF 7 竹内涼
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
監督
木山隆之
※16:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
田中達也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 8 江坂任
MF 22 一美和成
MF 26 本山遥
MF 33 神谷優太
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
FW 99 ルカオ
控え
GK 13 松田駿
DF 4 阿部海大
MF 7 竹内涼
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
監督
木山隆之