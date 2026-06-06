風と一体になって、大空をゆったりと飛ぶ熱気球。インストラクターの指導を受けながら操縦しているのは、鹿屋市の高校3年生です。夢は、世界の空を飛ぶこと――。受験勉強に励みながら、熱気球のパイロットを目指す18歳の挑戦を追いました。

■3歳の憧れがふくらむ…夢は世界の空へ

お弁当を食べながら、クラスメイトと談笑する矢野浩輝さん。鹿屋高校の3年生です。





（同級生）「彼、英語の授業では、英語しか話さないんですよ」（鹿屋高校・矢野浩輝さん）「Hot air balloon briefing was all English. Difficult. I studying English very hard. And, Japanese say 'katsuyaku'. Hot balloon around the world. Thank you so much」

（同級生）

「（Q矢野君が熱気球パイロットを目指すと聞いて？）はじめは「何だそれ」と思ったんですけど、インスタグラムにもそうのばかり上げていて、好きなんだなと」



大学受験に向けて勉強に励む一方で熱気球のパイロットを目指しています。

矢野さんが気球に憧れたのは3歳の頃――。自宅の近くにあるガソリンスタンドの気球を見たのがキッカケでした。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「家の近くに、ガソリンスタンドがあって。屋根に看板の気球みたいなのがついていて、それを見て、すごい目の色が変わったらしく、お母さん曰く」

母・洋子さんが見せてくれたのは、矢野さんが小学生の時に書いた熱気球のイラスト。洋子さんを熱気球に乗せています。



（母・洋子さん）

「最初は、ただ関心のあるもの、見ているだけのものだと思ったら、どんどん、乗ってみたいから、操作してみたい、それから実際に上げてみたい。自分の夢をどんどん膨らませている」

■無音の世界――気球だけの魅力

今月のゴールデンウイーク。まだ、日が昇る前の午前5時半。矢野さんは、都城を流れる大淀川の河川敷にいました。宮崎の熱気球チーム「薩摩大志」や、宮崎大学熱気球部の学生とともにパイロットになるトレーニングを積んでいます。

風船を空に飛ばして上空の風向きを調べます。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「（風船を飛ばして）30秒の所は、南風で北の方に行っていて、1分から2分30秒にかけて、北。若干、西もある感じの北風になっていて、3分から見えなくなるまでずっとはっきりした東風で、今日の場の風かなと」

矢野さんを指導するのは、インストラクターの高崎正風さん。徳之島町の出身です。



（高崎正風さん）

「どの風を使うか？ということで、地上付近は冷えているし、風もそんなにないから、離陸地をどこにしようか？上の風を使って、入ってこられるところの方がいい」

上空の風向きを調べた矢野さんたちは、大淀川の東側へ移動。到着したのは、田んぼが広がる田園地帯です。離陸地点が決まると、バスケットやバーナー大型扇風機などを車から降ろし、手際よく熱気球を組み立てます。

バルーンに風を送り膨らませます。さあ、いよいよ離陸です。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「行きます！」

直径約15メートルのバルーンが、空高く飛んでいきます。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「7時7分離陸です」



まずは、地上での水平飛行のトレーニングです。

（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「森が近くなってきたので、上がります」



バーナーでバルーンの中の空気を温めると浮力で上昇します。東の風にのって目的地に向かいました。

自然と一体になって飛ぶ熱気球。目の前には非現実的な夢のような世界が広がります。



（高崎正風さん）

「（Q方向はさすがに変えられない？）風任せです。なので、行きたい方向へ行ける風の操作をする」

風の変わり目で、風を感じて、進行方向が変わることに気が付きます。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「夢を見ているみたいな景色で、気球でしか体験できない。飛行機とかヘリコプターは窓があったり機械音がしたりするが、気球は風と一緒になって動いて、無音。これが気球の醍醐味」

宮崎自動車道の都城インターチェンジが見えてきました。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「お母さんの実家が宮崎なので、フライトして実家に帰る時、ここを通っている。新鮮な気持ち」

熱気球の操縦は、景色や風の流れを感じながら、広く注意を配ることが大切だといいます。



（高崎正風さん）

「景色や動き、風の流れを見極めなければならないし、自分も水平飛行しないといけない。それがしっかりできること。まんべんなく注意力を持つことが大事」

離陸して15分――。地上クルーの情報をもとに、地上の風はどうなっているかを聞きながら徐々に高度を下げていきます。



「（バーナーを）炊きすぎると上がっちゃう」

「間に合いますかね」

「下げる、下げる。上がってるよ、下が冷えているんだからね、温度差で浮いているんだからね、それを感じて飛ばないと」



高度によって風向きも風の強さも変わるため熱気球は風を読む力が欠かせません。

約30分間のフライトトレーニング。矢野さんの機体は無事、着陸しました。矢野さんは、この日で14回目のフライトトレーニング。手ごたえを感じていました。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「人生で初めてしたトレーニングが、ちょうど1年前のゴールデンウイークで、1年前と比べて、風のセレクトとか、技量、水平飛行とかの技量とか、降下を止める技量もついてきているかなと自分で思う」

その日の気象条件によって、風向きも風速も違うので毎回、同じフライトはありません。



（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「今日、飛んだエリアは、上限の高度が少し高めに設定してあって、新しい景色を見て、まず、それが1つあって、それと、着陸前に降下してきて、地上ギリギリで止める。リップラインの引き加減と、バーナーの炊き加減のバランスをすごく学びました」

（高崎正風さん）

「都城エリアを、まんべんなく使えるように、風をしっかり見て、風上に移動していたので、フライトプランの立て方も上手になってきた」



熱気球の撤収を行っていると地元の子供たちが矢野さんたちのもとへやってきました。

（鹿屋高校・矢野浩輝さん）

「（大学）受験が終わったあと、2月・3月ぐらいですかね。とりあえず、大学生になるまでには（免許を）取りたい」



熱気球に乗って、世界中を旅することを夢見る矢野浩輝さん（18）――。色鮮やかなバルーンのように、その夢も大きく膨らんでいます。

（KYT news.everyかごしま 26年5月19日放送）