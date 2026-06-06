◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）

卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」は5日、各種目で日本勢が勝ち上がっています。

女子シングルスでは、第1シードの大藤沙月選手や第2シードの橋本帆乃香選手、佐藤瞳選手、横井咲桜選手、赤江夏星選手ら5選手が8強入り。

2回戦では、大藤選手が予選を勝ち上がってきた韓国のユ・シウ選手に3-1で勝利。カットマンの橋本選手は、笹尾明日香選手との日本人対決に3-1で勝利しました。同じくカットマンの佐藤選手は、木原美悠選手に3-0の快勝でした。

準々決勝では、大藤選手とエジプトのゴーダ選手、佐藤選手と韓国のチュ・チョンヒ選手、橋本選手と赤江選手、横井選手とプエルトリコのA.ディアス選手が激突。6日に準々決勝と準決勝が開催されます。

男子シングルスでは、2回戦で篠塚大登選手がポルトガルのアポローニャ選手に3-2の激闘で勝利。日本勢男子唯一の8強入りとなりました。準々決勝は第1シードであるデンマークのリンド選手と対戦します。

男子ダブルスは坂井雄飛選手/横谷晟選手のペアがベルギーのペアに敗れ、準々決勝で敗退。女子ダブルスは、5日までに4強が決定。6日の準決勝は、大藤沙月選手/横井咲桜選手ペアがフランスペアと激突します。また、橋本帆乃香選手/A.ディアスの国際ペアが青木咲智選手/村松心菜選手ペアと決勝をかけて戦います。

混合ダブルスでは、6日に決勝戦。準決勝では、小林広夢選手/木原美悠選手ペアが吉村真晴選手/大藤沙月選手ペアに3-2のフルゲームで勝利。決勝でドール選手(フランス)/A.ディアス選手(プエルトリコ)の国際ペアと対戦します。