◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦 ヤマハ7―2Honda鈴鹿（2026年6月6日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

昨年の日本選手権で優勝したヤマハが快勝し、第3代表決定トーナメント3回戦に進出した。「9番・中堅」の前野幹博外野手（30）が2安打1打点。入社13年目の左打者が、チームにとって大きな一勝をもたらした。

「前の網谷が打ってくれたんで、何とかつないでもう1点と。思い切り振った結果がタイムリーになって良かったです」

1点を先制した直後の2回2死一、三塁で快音を響かせた。カウント2ボールからの3球目。真ん中のチェンジアップを捉えると、放物線を描いた打球は右翼フェンスを直撃する適時二塁打となった。6回の第3打席では、ライナー性で左中間を破る二塁打。今予選は3試合連続安打となり、8打数4安打の打率・500と好調をキープする。

「9番なので、何とか良い形で上位打線につなぐ気持ちでやっています」

日々の練習では下半身主導のフォームで低い打球を打つことを追求してきた。加えて、フリー打撃では脱力して打席に立つことも徹底。「予選になるとどうしても力が入るのと、下半身主導で打つ方が再現性が高くなるので」とうなずいた。

PL学園（大阪）から入社して今季が13年目。母校は2016年夏の大阪大会を最後に休部が続くが、「歴代の方々がつくってくださった歴史がある。その名に恥じないように」と名門校の誇りを胸に刻む。

「第3代表で代表権を獲ることにフォーカスしていますし、みんなが同じ方向を向いていると思います」

初戦の東邦ガス戦に敗れた翌日の練習では、大本拓海主将が一丸となって再出発することを呼びかけた。第3代表の座まで、あと2勝。次戦は9日に東海理化と対戦する。