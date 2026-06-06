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1.SAVAGE
2.Thrill Drive feat. F.HERO
3.NEW WORLD feat. MIYAVI
4.SUN feat. JAY¡ÇED
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7·î10Æü¡Ê¶â¡ËZepp Namba Osaka
7·î15Æü¡Ê¿å¡ËZepp Divercity Tokyo
7·î21Æü¡Ê²Ð¡ËZepp Nagoya
8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡ËCLAPPER STUDIO TAIPEI
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EXILE AKIRA
EXILE MAKIDAI / P-CHO / THE JET BOY BANGERZ
¢§MORE GUEST
¡¦7/10 Zepp Namba (OSAKA)
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¡¦7/15 Zepp DiverCity (TOKYO)
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