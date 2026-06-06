立ち技格闘技「RISE」は6日、東京・EBARA WAVE アリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISE ラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」を行った。

バンタム級（55キロ）3分3R延長1Rで対戦した玖村将史（27＝999）は、ジョマール・ガラザ（36＝フィリピン）に1R1分23秒KO勝ちした。

1Rは玖村がカウンターの左フックでダウン。三日月蹴りで2度目のダウン、右のミドルで3度目のダウンでKOした。マイクを持った玖村は「2年間、勝てなくて自信もなくなり辞めようかなと思った。志朗選手にリベンジして、大崎選手も強いけど、頑張ってやっていきましょう」と2024年7月7日以来の白星に涙ぐんでいた。

見事なKO勝利だった玖村は「気持ちいい。2年ぶりに勝ったので。デビュー戦くらいの気持ちで練習ではしっかり組み立て方をしてきた。試合も1年ぶりでできるか、できないか。充実して楽しみが大きかった」と前向き。これまでと練習環境を変え、TEPPEN GYMで練習をこなしてきたが「しっかり先を見据えて3R使って勝てるように。それでもいい形で勝てたので、1発で倒れた思ったが相手も気持ちの強い選手だった。これまでは一気に倒しにいったが、今は一から組み立てるつもり三日月がきれいに入った」と満足げ。

昨年末、那須川弘幸会長からいきなりDMがきて、電話をかけて「一緒にやらないか」と誘われた。那須川会長から「8月の志朗戦で一人でもったいないと思っていて、試合をしていなくて心配して連絡くれた」という。再起の勝利に那須川会長に「結果で返すしかない。結果で返せてよかったな」と感謝。那須川弘幸会長には「流れは完璧だった」と褒められた。1RでのKOには「3R通してやりたかったが、結果よかったので」と晴れやかだ。

今後は55キロのトーナメントを見据える。「花岡選手もいたんですか？それは失礼しました。強いことはわかっている。眼中に入っているので、そんなプリプリしないでいこうよ」と笑わせた。「勝利するところを見せられた。これからどんどん復活して強くなるのでよろしくお願いします」と頭を下げた。