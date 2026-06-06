■明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦 1-2位決定戦 鹿島2ー0神戸（メルカリスタジアム）

ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズとのプレーオフラウンドを制し、J1百年構想リーグで優勝を果たした。

J1百年構想リーグはJ1の20クラブを東西10チームずつに分けてグループ内でホーム&アウェイ方式のリーグ戦（2グループ合計180試合）を行い順位を決定する。プレーオフラウンドでは各グループ同順位同士がホーム&アウェイ方式で争い順位を決める。

神戸はホーム・ノエビアスタジアムで行われた第1戦で5−0の大勝。第2戦では4点差以内の敗戦であれば、優勝となる圧倒的に有利な状況で試合を迎えた。神戸は前半開始早々、鹿島のレオセアラ（31）にドリブルで持ち込まれシュートを打たれるが、キーパーの権田修一（37）のスーパーセーブでゴールを許さなかった。さらに12分にも、クロスに対しフリーのレオセアラがヘディングで合わせたが、権田が再びゴールを死守。守護神の活躍で前半をスコアレスで折り返した。

後半に入ってもホームの大歓声に後押しされる鹿島が積極的に仕掛けてくるが、神戸も体を張ったディフェンスで得点を許さない。しかし、後半23分、サイドからのクロスを林晴己（22）に決められ、先制を許した。さらにその2分後、安西幸輝（31）にもゴールを許し、わずかな時間で2点を奪われてしまう。神戸はこの試合は0ー2で敗れたが、2戦合計では5ー2で勝利。J1百年構想リーグの頂点に輝き、アジア最高のクラブを決めるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場権を獲得した。