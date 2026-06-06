ヴィッセル神戸、J1百年構想リーグ優勝決定！ 地元も歓喜にわく
サッカー・J1のヴィッセル神戸が、Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制した。
WEST（西地区）1位の神戸は、プレーオフラウンド1-2位決定戦で、EAST（東地区）1位の鹿島アントラーズと対戦した。
5月30日にホームのノエビアスタジアム神戸で行われた第1戦を5-0で快勝。6日にメルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市）で行われた第2戦は、合計スコアで大きくリードした状況で臨んだ。
神戸は前半からホームで猛反撃に出る鹿島に押し込まれ、さらに前半だけで2人の負傷交代を強いられる。
0-0で折り返した後半途中、立て続けに2失点し、一時は嫌な流れにもなりかけた神戸。それでも、GK権田修一選手を中心にチーム全体でなんとか踏ん張り、0-2のまま終了。2試合合計5-2で鹿島を下し、特別大会の頂点に立った。
この結果、神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート2026/27（ACLE）のダイレクト枠（リーグステージ）を獲得した。
神戸市兵庫区のノエビアスタジアム神戸ではパブリックビューイングが行われ、約2500人のファン・サポーターが集結。優勝決定の瞬間には大きな歓声が上がった。