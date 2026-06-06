サッカー・J1のヴィッセル神戸が、Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制した。

WEST（西地区）1位の神戸は、プレーオフラウンド1-2位決定戦で、EAST（東地区）1位の鹿島アントラーズと対戦した。



5月30日にホームのノエビアスタジアム神戸で行われた第1戦を5-0で快勝。6日にメルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市）で行われた第2戦は、合計スコアで大きくリードした状況で臨んだ。

神戸は前半からホームで猛反撃に出る鹿島に押し込まれ、さらに前半だけで2人の負傷交代を強いられる。



0-0で折り返した後半途中、立て続けに2失点し、一時は嫌な流れにもなりかけた神戸。それでも、GK権田修一選手を中心にチーム全体でなんとか踏ん張り、0-2のまま終了。2試合合計5-2で鹿島を下し、特別大会の頂点に立った。



この結果、神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート2026/27（ACLE）のダイレクト枠（リーグステージ）を獲得した。



神戸市兵庫区のノエビアスタジアム神戸ではパブリックビューイングが行われ、約2500人のファン・サポーターが集結。優勝決定の瞬間には大きな歓声が上がった。

神戸市兵庫区のノエビアスタジアム神戸で行われたパブリックビューイングより 2026年6月6日（写真：ラジオ関西）