元十両で夏場所限りで引退した勇磨（阿武松）が６日、両国国技館で断髪式を行った。約２００人がハサミを入れ、師匠の阿武松親方（元幕内・大道）が止めバサミ。「入門した頃はまさか十両まで上がって国技館で断髪式を行えるなんて思わなかった」と感無量。母・操絵さんから花束を渡され「女手一つで男三兄弟を育ててくれた」と感謝した。

小５で相撲を始め、１５歳で入門した。１４年春場所で初土俵。「相撲の世界は厳しくて、もがいた１２年間だった」が、２３年名古屋場所で新十両。左手首の３回を含む計５度の手術を経験するなど在位は３場所。幕下１７枚目だった昨年名古屋場所で引退を決断したのは「これだけ稽古したのに４勝３敗。先が見えたし、だらだら現役をやるのも嫌だった」から。地元・大阪での春場所で土俵に上がり、夏場所も幕下１３枚目で勝ち越しながら引退した。

今後は広島市内で会社員になる。「まだ何をやるかわからないが、一生懸命やる。将来的に尊敬される人になれればいい」と抱負。角界では「継続する大切さを学んだ」という男が、第二の人生でも出世を目指す。