Ｃ大阪が３位　前半３発でＦＣ東京にアウェーで快勝　桜川ソロモンが“志願”のＰＫ含む２ゴール　ＦＣ東京は佐藤龍之介が反撃弾も及ばず

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 ＦＣ東京１―３（２戦合計３―５）Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）

Ｃ大阪が前半に３得点し、３位・４位決定戦を制した。

先にネットを揺らしたのはＦＣ東京だった。前半５分、ＣＫからＦＷマルセロヒアンがシュートを放ち、こぼれ球をＭＦ佐藤恵允が押し込んだが、直前でヒアンにハンドがあったとして取り消しとなった。前半１０分、Ｃ大阪はＦＷ本間至恩が右足で先制。前半２５分すぎにはＦＣ東京・佐藤恵允が脚を痛めた様子で負傷交代となった。

なおも攻撃を続けるＣ大阪は前半３５分に、ＦＷ桜川ソロモンが自ら得たＰＫを志願してキッカーを務め、ゴール右隅に落ち着いて決めて追加点。４３分にはショートＣＫからＦＷ柴山昌也の左足クロスを桜川が頭で決めて３点目を奪った。

後半１７分、ＦＣ東京はＦＷ佐藤龍之介が右足で豪快に蹴り込み、今大会６ゴール目で１点を返した。その後もＦＣ東京が攻め続き、後半２７分のＭＦ山田楓喜が放った左足シュートはバーにはじかれた。後半３１分には、この百年構想リーグ限りでチームを退団するＭＦ東慶悟が途中出場した。後半アディショナルタイム２分、ＦＣ東京に一度はＰＫが宣告されたが、直前にオフサイドがあったとしてＰＫはなし。

試合は３―１でＣ大阪が逃げ切り、２戦合計５―３で勝利。この試合を含む最近５試合１７得点と攻撃力を見せ、３位を確定させた。