◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）

日本ハムの山崎福也投手（３３）が「７番・投手」で“二刀流”出場したが、３打数０安打で、パ・リーグ投手新記録となる６年連続安打とはならなかった。第１打席が三直、第２打席目は中飛、第３打席は三邪飛に倒れた。

本業の投手としては、今季初先発で５回２／３を投げ４安打無失点の快投を見せた。登板後は「ゼロに抑えられたことが何よりも良かったです。うまく緩急を使えましたし、狙ったところに制球できたことが結果につながった要因だと思います。ただ、打撃で１本出せなかったことは悔いが残ります」とコメントした。

昨季６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」として先発し、７回に右前２点適時打を放ち、杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手最長の５年連続安打を記録していた。

前日５日の練習後には、「春の甲子園のセンバツの記録も僕はタイ記録なんですよね。ここ一番に弱いので（笑）。なんとかそれを超えられるようにっていう意識で思っています」。準優勝した日大三時代の２０１０年センバツでは１大会最多タイの１３安打を放った打撃センスに注目が集まったが新記録とはならなかった。