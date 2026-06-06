歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自宅に来るも思わず「お願いだから帰って」と言ってしまった人気女性タレントを明かす場面があった。

この日のゲストは女優で歌手の観月ありさ。観月とは10代の頃に出会い、今では定期的に会って、飲む仲だというタレントの島崎和歌子に話題が及んだ。

和田は「和歌子はしょっちゅう連絡くれるし、よく飲んでいたんだけど、一昨年かな、“お願いだから帰って”って。この私が」と告白。現場にいたというアシスタントの垣花正アナも「ガチで、心からお願いされましたね」と笑うと、和田は「クリスマス。“やだやだ、まだ飲みたいです”とか言って。“いやいや、お酒ならこれ差し上げるから”って高級なお酒、ワインをあげて、“頼むから帰ってくれ”と」と苦笑した。

和田は「何回も番組で言っているけど、『アッコにおまかせ』のこともあるし、出川とか松村とか勝俣とか、あの辺と飲んで、朝までとか昔はあったんですよ。出川も松村も全く飲まないのが分かって、私の誕生日をお祝いしてくれても、“ごめん、もうちょっといきたいけど、ごめんありがとう”って2時に返したら、私が朝電話したの、“昨日ありがとうね”って10時ぐらい。そしたら電話出ないの。おかしいなと思ったら、11時過ぎぐらいに出川から“すいません、電話取れなくて今まで寝てました。今日帰ってきたの朝6時半です”って。“昨日2時前に分かれたはずやんか”って言ったら、“和歌子です”って」と苦笑。「和歌子のことをみんな“小アッコ”って言うの」と笑った。