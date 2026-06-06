歌舞伎俳優の尾上右近（34）が6日、都内で自主公演「研の會」（9月5、6日大阪・国立文楽劇場、10月2、3日東京・明治座）の取材会を行った。「藝阿呆」「鷺娘」「春興鏡獅子」の3演目が上演される。

以前より10回目の公演での一区切りを宣言しており、今回は「ファイナル」と銘打った。会見では持参した公演初回、23歳の自身に向けた手紙も読み上げた。

「“第10回まで続けます”なんて自信ありげに言っていたけれど、続けられる根拠なんてありませんでしたね。2026年、いよいよ君は有言実行し、10回目の研の會を実現することができました。踏み出してくれてありがとう」など、と時折声を詰まらせながら、約3分間朗読した。

東京公演の会場は国立劇場小劇場からスタートし、近年は浅草公会堂で行ってきた。ファイナル公演の舞台に選んだのは明治座。「できる限り大きい劇場でやりたかった。明治座さんが貸してくれるということで決まりました。最後は歌舞伎座でやろうと思っていたのですが、日程が難しいということでした」と理由を説明した。「鷺娘」については「クライマックスは死ぬパターンと死なないパターンの二つがある。どっちでもないものをやりたい。派手に終わりたいと思っている」と“サプライズ”も予告した。

会場が大きくなるように、念願だった「春興鏡獅子」を歌舞伎座で演じるなど、歌舞伎界での存在感も年々高まっている。「もっとできるだろうという気持ちが強くなったのが7回目だった。公演でも良いお役をやるようになった時期でもありましたし、自覚が強くなりました」と自身の変化を口にした。

一方で「変わらないこと」についても明かし、「自分で自分の手紙を書いて泣いてしまうくらい自己愛が高めなところ。自己愛高めな姿を人が喜んでくれるという人への期待、人間愛は変わっていない」とし、笑いを誘った。

2015年からがむしゃらに走り続けた11年。「後輩たちが夢を持てる第10回にしたい。また次のステージにむけてスタートだと感じられる公演にできたら」と結び、歌舞伎界の発展を願った。