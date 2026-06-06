ナインティナイン・岡村隆史がＭＣを務める関西テレビ「おかべろ」が６日放送された。

漫談家の綾小路きみまろがゲスト出演。大ブレークを果たした２０００年代のギャラ事情を赤裸々告白した。

ハタチで鹿児島から上京し、キャバレー司会者として当時の月収は１万５０００円だったという。桜田淳子、森進一らの専属司会者をへて、１９９５年に漫談家に転身。ネタのテープを個人的に販売したところ、「それをかぎつけたんです、テイチクレコードが。ＣＤにして全国版で売り出さないかって。２００２年に発売して。次の年にブレークしたんです」と振り返った。

字幕で「トータル売上５０億円超え」と紹介され、「各テレビ局が密着取材に来て。初めてこういう人だったんだ、みたいに。ＣＤ、ＤＶＤとか皆合わせると５２５万枚」と５０歳代で迎えたサクセスストーリーを述懐。「月１０本ぐらいライブを。そのときのギャラは、５万もらったら大成功なんですけど、私が１００万って言っても呼んでくれて。それで１５０万、２００万円になっていったんです」と打ち明けた。