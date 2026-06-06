政府日銀は、日々景気の調節に努めています。景気が悪いときはもちろん、景気が良すぎるときも、バランスをとるために対策を進めます。このさじ加減は絶妙で、過去を振り返ると、意外な対策が歴史的な成果を出しているケースもあります。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

財政政策・金融政策で景気を調整する政府日銀

政府は財政政策で、日銀は金融政策で、景気の調節を試みています。景気が悪いときに景気を回復させようと試みることは当然ですが、景気が良すぎてインフレが心配なときには、景気をわざと悪化させてインフレを抑え込もうとするのです。

景気が良いことは望ましいのですが、景気が良いときは、需要が供給を上回る（買い注文が売り注文を上回る）ことで、物（財およびサービス、以下同様）の値段が上がりやすくなります。物の値段が上がり始めると、「もっと値上がりするだろうから、急いで買おう」という人がいて、値上がりが加速してしまう可能性もあるため、インフレ抑制はとても重要です。場合によっては、景気を犠牲にしてもインフレ抑制を優先する場合もあるほどです。

財政政策は「公共投資」と「減税」

財政政策には、公共投資と減税があります。公共投資は政府が橋や道路を作ることで失業者を雇うというもので、減税は人々が払うべき税金を安くするものです。減税には、所得税減税のように人々の懐を温めて消費を増やしてもらおうというものと、設備投資減税のように「設備投資をしたら税金を安くするから、皆さん設備投資をしましょう」と働きかけるものがあります。

公共投資と減税は、一長一短です。公共投資は、必ず失業者が減って景気が良くなりますが、無駄な道路が作られたりしかねません。急いで景気を回復させようとすると、田舎の土地を買収して道路を作ろう、ということになりかねないからです。

一方で減税は、無駄なものは作られませんが、効果が小さい場合もあります。所得税減税をしても皆が老後のために貯金してしまえば効果がありませんし、設備投資減税をしても「もともと設備投資をする予定だった企業」だけしか投資をしなければ、景気は回復しません。

どちらが優れているということはないと思いますが、どちらかといえば日本は公共投資が好き、米国は減税が好きなようです。

財政政策は、景気を良くするのは得意ですが、インフレ抑制は不得意です。「インフレを抑え込むために、増税して景気を悪化させます」といった法案を審議している間にインフレが進んでしまうからです。

金融政策は「金利の上げ下げ」が基本

金融政策は、財政政策と反対に、インフレを抑え込むのは得意ですが、景気を良くするのは苦手なので、「引くことができるが押すことはできない、ヒモのようなものだ」と言われます。

金融政策というのは、金利の上げ下げが基本です。金利を猛烈に高くすれば、景気が悪化してインフレは必ず止まります。問題は、景気があまり悪くならずにギリギリインフレが止まるように調整するのが難しいということです。そのため、日銀には大変優秀な景気の予想屋が大勢揃っています。

一方で、景気が悪いときには金利を下げてもなかなか景気は良くなりません。既にある工場の稼働率が低いときに「金利を下げたから、借金して工場を建てましょう」と言われても、応じる企業は多くないからです。サラリーマン（男女を問わない。以下同様）も、リストラや倒産のリスクが意識されるときには、住宅ローンを借りて家を建てよう、という気にならないでしょう。

アベノミクスで起こった「不思議な出来事」

アベノミクスでは、大胆な金融緩和が行われました。当時は、金利はすでにゼロでしたから、金利を下げることは難しく、「ゼロ金利で巨額の資金を銀行に提供する」ということをしたのです。日銀が札束を持って銀行の金庫に行き、それを置いて代わりに「国債」を持ち帰ったのです。

「世の中に大量の資金が出回るから、景気は良くなり、株もドルも値上がりする」と黒田日銀総裁が自信満々に記者会見をしたので、信じた人も多かったようです。しかし筆者は元銀行員なので、そうならないことを知っていました。

銀行が国債を持っていたのは、借りてくれる企業が見つからないからです。そんなときに日銀が札束を金庫に置いていっても、銀行は日銀にそれを送り返して「準備預金（銀行が日銀に持っている預金口座）」として預けるだけです。昨日まで銀行が政府に金を貸していたのが、今日は銀行が日銀に金を預け、日銀が政府に金を貸すようになっただけです。何も変わっていないのです。

したがって、理屈上は何も起きないはずだったのです。しかし、それにより景気が回復する、という不思議なことが起きました。株やドルが値上がりすると信じた人が株やドルを買ったので、株やドルが値上がりし、それが景気を押し上げたのです。「皆が株やドルの値上がりを予想すると、皆が株やドルを買うから実際に値上がりする」ということが起きたのですね。この話は、「ケインズの美人投票」という話をする際に詳述することにしましょう。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家