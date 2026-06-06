無頼派芸人・金属バットが語るまさかの資産運用…「株はファンクラブやから」の教えで始めた二人の推し株とは

THE SECOND決勝のステージでとんでもないネタを披露した漫才コンビ・金属バット。無頼なイメージの彼らだが、意外にも資産運用をしているという。NISA、株式投資、老後への備え――40代を迎えた二人は、自分たちの未来をどう見ているのか。

【画像】「この会社を俺は推してるっていうのが株やねん」という名言を残した二人の株の師匠

「己の身を己でなんとかせい」っちゅうね

-お二人が資産運用を始められたと風の噂で聞きました。

友保隼平（以下、友保） 我々はやってますよ。

小林圭輔（以下、小林） やってますね。

-いつから始めたんですか？

友保 俺は明確に覚えてます。2年前ぐらいにうちのハイパーマネージャーが「やったほうがいいですよ」って打ち上げの時に言ってくれはって。「いや、（やり方）わからへんねん」みたいなこと言ったら「じゃあ僕がやります」って言って全部やってくれて。

で、なんか最初は楽天かなんかでやってたんですけど、最近NISAの話になって、そっちに。最近なんぼぐらいなってるかな思て、ログインしようと思ったら、俺パスワード忘れてわかんないんですよね。だから、今何がどうなってるかわかんない。まあ電話してくれみたいに言われてめんどくせえなって、今放ったらかしにしてますわ。

-さすがハイパーマネージャー！

友保 あんな仕事できる人おらんです。

-昨年の約3年半ぶり単独ライブもマネージャーさんがきっかけだったと。

友保 そうですよ。場所も与えられて。東京公演は銀座の一等地（銀座ブロッサム）。

-ところでNISAってなんなんですか？

友保 俺が毎月金を失ってるやつです。

小林 僕もうっすらとしかわからんけど。以前ガクテンソクの奥田さんが「株を教えてくれる」というライブ（『ガクテンソク奥田のひけらかしライブ』）が大宮の劇場であって。奥田さんが1時間ひたすら株について僕らに教えてくれる。で、そこで言ってたのが要するに「政府が銀行に預けてるお金を世に出したい」と。

友保 自分の老後は自分でやれっていう。

小林 で、いろんな株式を買ってもらったほうがいい、銀行に預けてる金は腐っていくんで、世に出ていかんと経済回らないと。そこで政府が考えたのが「株で儲けた額の税金を非課税にしよう」。

友保 年金がもう破綻するから「己の身を己でなんとかせい」っちゅうね。

小林 僕は（資産運用を）始めたのそのライブのちょっと前なんですよね。

-お二人同時に始めたわけではないんですか。

小林 奥田さんが株のライブをやるってなった時に、これなんのライブなんすかみたいな話してて。で、そのタイミングで始めた気がする。

株は推し活？

-ところでNISAと新NISAって違うんですか？

小林 （僕が始めた）その時まだ新NISAなかったんですよ。たぶん額が増えたんかな？

-つみたてNISAってなんなんですか？

小林 あなた何一つわかってない。

友保 奥田さんが言うには、さっさと上限まで積み込んだほうが得やって。

小林 積み立てに使える額の枠があるんですけど、なんぼまではNISAの枠でいけますよという。別で普通に株式を買うのもNISAの枠でいけるみたいな話でした。

-とにかく奥田さんすごいですね。

友保 その株を教えてくれるライブの前から俺よく奥田さんに言ってたんですよ。「株ってなんなんすか？」みたいな。そしたら「株っていうのはそもそもファンクラブやから」って。「この会社を俺は推してるっていうのが株やねん」て。

-わかりやすい！

友保 だからお前が推してる企業を買えばええんよみたいな。じゃあ俺、アルコール好きやからサントリーかとか言うて。でも奥田さんは頭の回転早いんで「何言うてんだこいつ、全部非公開の株やのに」って思ったと思うんですよ。（※サントリーホールディングス株式会社は非上場企業のため株式非公開）

「ほな、奈良のサンダル売ってる会社好きやんから…」とか言ってたんで、こいつアホやなと思われて。でもむっちゃ探してくれて、「これ海外経由やったら買える」とかいろいろ考えてくれて。で、いざライブで買うってなったら楽天銀行っていうかネットバンクの審査通らんくてまったく盛り上がらんかった。

-では小林さんのほうが株名人ですね。

小林 ちょこちょこやってましたね。普通に株式。サントリーも子会社かなんかの株買えるよ。

友保 あんねや。

小林 俺、買ったもん。ほんまに好きな株を買えばいいというか。

友保 俺もホームセンターのコーナンの株欲しかったもん。当時、西成住んでた頃、新今宮駅使ってたんですけど、みんなが違法にチャリ（自転車）をコーナンに停めてた。で、コーナンが怒って、「むちゃくちゃやないか！」って言ったんやけど、最終的にコーナンが「もうわかった」って、自分んとこの私有地を駐輪場にしてくれて。

そんな企業今ないじゃないですか。好きに停めてくれなんて。で、俺は買うって決めたんだけど、ネットバンクがちゃんと作れんくて。

-全然、推せてないじゃないですか。

小林 お前がさ、ワークマンがすごいもん出したみたいなこと言うてたやん。

友保 あの寝る服？

-リカバリーウェアですかね。

小林 多分そういう話を俺にしたのよ。その時はワークマンの株は買わんかったけど、その後ぶち上がってた。ああいうタイミングで買えばええってことやな。

40代芸人が考える“老後”と“備え”

-お二人とも40代に入り、家庭を持って未来のビジョンも考えるようになってきたということなのでしょうか。

小林 いや、あれ普通におもろいですよ。ギャンブルともまた違う気がする。いろんなことを知るきっかけになるというか。例えばちょっとモメてる企業とかあるじゃないですか。で、すごい株価が落ちるんですよ。みんなそのタイミングで買うんです。底値だから。そのタイミングで買うと基本上がる。問題を起こした会社はその後、基本上がる。

-劇場では師匠たちとも株の話してたりするんですか？

友保 基本株の話なんかしないな。正直別にそんな金いらんもんな。

小林 うん。

友保 「うん」やないよ、お前株やってるくせに（笑）。

小林 おもろいから、上がり下がりが。

友保 いややろ、いちいちチクチク見んの。

小林 なんや今異常に上がってる会社があるぞとか見て楽しんでる。

-将来に対する不安は誰でもあると思うんですけど、芸人さんはどうなのでしょうか。いつまでこの仕事やれるんだろうとか。

小林 ぼんち師匠見てるといつまでとかなさそう。

友保 あれ特殊個体やろ（笑）。いや、やったほうがええんやろうけどな……。保険なんかかけたほうがええし、新NISAもがんばったほうがええし、酒なんか飲まほうがええんやから。そんなもん言い出したらキリがない。

-自分たちはいつまで漫才できるんだろうと考えることは？

友保 どんなもんなんですかね。ちょっとわかんないですね、マジで。

小林 わからんな。

友保 無限にスベってもまだやってる人もおるもんな。

-それもいいですよね……。

友保 ええわけないですけどね。

-本当に保証のない仕事ですし、漫才はニコイチ（2人で1つ）でやってる仕事でもある。

友保 アイスクライマーと一緒ですよ。

小林 ほんまや（笑）。

-60歳くらいになってさらに面白くなる可能性もあるお仕事でもありますよね。

友保 ジジイが何言うてんねんもありますもんね。ジジイが合コンのネタしたらおもろいですもんね。「合コン行こうと思ってんねんけどさ…」「何言ってんねん、お前」とか。

-確かに。

友保 THE MANZAIで華大さん（博多華丸・大吉）がユーチューバーなりたい言うてたやつもそれですよね。ジジイになって相席居酒屋に行きたいとか、「もうないよ」でもいけるし。

小林 「この間TikTok見てたらさ…」とかも。

友保 「何見てんねん」やしな。

-つまり、備えあれば憂いなし、ということですかね。

小林 そんな話してましたっけ。

友保 ちょっとは備えなはれ！

取材・文／西澤千央 写真／石垣星児