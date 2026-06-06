漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、漫談家転身後の稼ぎについて語った。

キャバレーのボーイからショーの司会業へ。さらに桜田淳子、森進一らのイベント専属司会へと着々と階段を上がっていった。伍代夏子の司会時代、前座で20分ほどの漫談ステージを任されることがあり、そこでさらに技術を磨いて漫談家に転身した。45歳での大きな挑戦だった。

稼ぎを支えたのが、前座時代のステージだった。「夏子さんのところで前座でやるじゃないですか。それをずっとテープに録って、そのテープをA面、B面で私が作っていく」。両面で50分ほどの漫談カセットテープに仕上げたほか、ジャケットも自作。それを配り歩いたという。

ターゲットにしたのは、高速道路のサービスエリアだった。「渋滞はする。長い距離、みんな歌とかカラオケを歌って、飽きちゃう。“じゃあここで、おもしろいテープがありますから、入れましょうか。聞いてください”って。それを私が乗務員に配ったわけですよ」。1本2000円のテープが、少しずつ売れていったという。「1日3本とか、1日5本とか、1日10本とか、（売上本数が）どんどん増えていって。それで1日最高400本」。最高で1日80万円もの売り上げがあったという。

すると、評判をかぎつけたレコード会社から、CDの発売を打診され、再びレコーディング。「計算したら、CDが186万枚、今現在。DVDを合わせると525万枚」と、驚異の売上枚数を明かした。売り上げは約50億円だという。

「ごめんなさい。自慢話ばっかりで」と恐縮しながらも、さらなるサクセスストーリーを披露。活躍の場はライブにも広がり、漫談イベントは1000人、2000人規模の会場で開催されるようになった。「その時のギャラがね…言っていいのかな？普通、我々は3万から5万、もらったら大成功。ちょっと名前が出たら、10万になって」と説明した。

出演料の高騰は続いた。「値段を設定（するのに）、どうしたらいいかって（言われて）、私が100万って言ったんですよ。100万でも呼んでくれたんです。1人5000円取って、2000人入ったら分かるじゃないですか。そこから考えると、まだ安いんですよ。そこから100万が150万になって、200万になっていったんです」。驚きのギャラに、「NON STYLE」石田明は「夢ある〜！」とうらやましそうだった。

売れても謙虚さを失わない、きみまろ。「こう（鼻高々に）ならないように、こうべを垂れて頑張っています」と、鼻を長く伸ばしたジェスチャーとともに打ち明けていた。