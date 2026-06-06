■MLB ドジャース 1×ー0 エンゼルス（日本時間6日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのエンゼルス戦に今季11度目の先発登板し、7回、98球を投げて被安打2、奪三振10、四死球2、失点0で降板。両チームはゼロ行進が続き、佐々木に勝敗はつかなかったが、0−0で迎えた9回裏、ドャースのF.フリーマン（36）がソロ本塁打を放ち、サヨナラ勝ちを収めた。

「ブルペン陣もたくさん投げているので、イニングを投げたかったですし、そこに関してはそれを実行できて良かったと思います」と、自身の投球を振り返った佐々木。4勝目とはならなかったが、メジャー移籍後最多となる10個の三振を奪う力投を見せた。「はやく追い込めているので、自分のペースで投げられている結果かなと思いますし、前に打球が飛ぶよりも三振の方が完全なアウトなので、そこは求めてやっていきたい」と、三振にこだわる姿勢も見せた。

2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークするなど快投を続け、7回無失点でマウンドを降りたのは初めての経験。「ずっと失点が多かったり、イニングも途中で降りたりだとか、そういった中で7回をしっかり0点で抑えられたことは、結果だけ見たら成長ですし、パフォーマンスも上がってきているので、いい方向に来ているのかなと思います」と、自身の成長に胸を張った。

