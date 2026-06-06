◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ3位決定戦 東京SG19―26埼玉（2026年6月6日 東京・秩父宮ラグビー場）

今季限りの現役引退を発表している東京SGのSH流大（33）、CTB中村亮土（35）、PR垣永真之介（34）の3人が、試合後に場内インタビューに応じ、それぞれの現役生活とファンに別れを告げた。

最初にインタビューに応じたのは、後半11分から途中出場した中村。入った直後に敵陣でインターセプトに成功すると、その流れでアタックを継続し、最後は背後をクロスで駆け抜けたWTB尾崎泰雅にボールを渡してトライをアシスト。「あれが僕の持ち味なので、最後にアシストの形でチームに貢献できて良かった」と振り返った。

いきなりさすがのスキルと判断を見せたが、現役最終戦のこの日は「この空気感を最後に味わおうと思っていつも通りで出たが、感情的になって、感情のコントロールが難しかった」と万感の思いがこみ上げていたという。最後もトライラインに迫ったが、無情のノックオンで試合終了。7点差で敗れたが、「20年間のラグビー人生、応援ありがとうございました」と謝意を示した。

中村と同じく途中出場だった流は、「出し切りました。勝つことが（チームとしての）プライドなので残念だが、ワイルドナイツとこんなにたくさんのお客さんの前で最後に試合ができて幸せでした」と話した。トップリーグ時代から毎シーズンのようにタイトル争いを続けてきたライバルに感謝した。

レギュラーシーズン最終戦後に突然の引退発表を行った垣永は、3人の中で唯一先発出場。序盤に早々と足を痛めるアクシデントに見舞われたが、テーピングを巻いて出場を続行。前半のみで退いたが、「最後に出られたことが本当にうれしい。自分がやることをやり切るだけだったので、チームにも感謝している」と話した。

サプライズ発表時には山口百恵の「さよならの向こう側」をフルコーラスし、ピッチにマイクを置いて退場するというラグビー界きってのエンターテイナーぶりを見せたが、この日は「長すぎるという批判があったので、今日はなしでいきたい」と封印。現役晩年はケガにも苦しんだラグビー人生だっただけに、「何度も終わりかけたラグビー選手の物語を（ファンが）何度も救って、書き続けてくれた。これ以上幸せなラグビー人生はないと思う」と感謝の思いを述べた。