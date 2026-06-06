THE RAMPAGE神谷健太、5日分の作り置き弁当作成に反響「忙しいのにすごい」「家事スキル見習いたい」
【モデルプレス＝2026/06/06】THE RAMPAGEの神谷健太が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】31歳LDHイケメン「野菜たっぷりで体にも良さそう」5日分の作り置き弁当
神谷は、「5日分のお弁当作ってく」とつづり、ストーリーズに動画を投稿。クッキングシートを敷いた2個のフライパンに鮭5切れを並べた様子を披露した。続く投稿ではこんがりと焼けた鮭をご飯の上に載せ、ちくわ、しめじ、もやしなどの野菜を炒めたものを詰めた栄養バランスの良い鮭弁当5個を公開している。
この投稿に「作り置き偉すぎます」「栄養満点ですね」「料理も出来てかっこいい」「野菜たっぷりで体にも良さそう」「忙しいのにすごい」「家事スキル見習いたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳LDHイケメン「野菜たっぷりで体にも良さそう」5日分の作り置き弁当
◆神谷健太、5日分の作り置き弁当公開
神谷は、「5日分のお弁当作ってく」とつづり、ストーリーズに動画を投稿。クッキングシートを敷いた2個のフライパンに鮭5切れを並べた様子を披露した。続く投稿ではこんがりと焼けた鮭をご飯の上に載せ、ちくわ、しめじ、もやしなどの野菜を炒めたものを詰めた栄養バランスの良い鮭弁当5個を公開している。
◆神谷健太の投稿に反響
この投稿に「作り置き偉すぎます」「栄養満点ですね」「料理も出来てかっこいい」「野菜たっぷりで体にも良さそう」「忙しいのにすごい」「家事スキル見習いたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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