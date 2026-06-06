◆国際親善試合 日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）

ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表と対戦。ＭＦ清家貴子がゴールを決め、狩野倫久監督新体制での第１号となった。

キックオフの笛が鳴った瞬間から攻撃に転じると、パスをつないで好機を作る。ＤＦ清水梨紗の浮き球パスに抜け出したＭＦ長谷川唯がエリア右から頭で流すと、走りこんだ清家がネットの中へ押し込んだ。ここまでわずか２４秒。電光石火の攻撃で先制に成功した。

女子アジア杯優勝へ導いたニルス・ニールセン前監督が４月上旬に退任し、先月１８日に狩野倫久氏が新監督として就任。男子のＡ代表経験者では初の女子代表コーチ陣入りを果たした元日本代表ＤＦ内田篤人氏、１１年女子Ｗ杯優勝経験者の近賀ゆかりさん、佐野智之ＧＫコーチも新たに迎え、新生なでしこジャパンとして始動していた。

◆過去の主な新体制第１号

▽佐々木則夫 安藤梢（２００８年２月１８日・北朝鮮戦）

▽高倉麻子 岩渕真奈（２０１６年６月２日・米国戦）

▽池田太 植木理子（２０２２年１月２１日・ミャンマー戦）

▽ニルス・ニールセン 田中美南（２０２５年２月２０日・オーストラリア戦）