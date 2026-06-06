◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 鹿島２―０（２戦合計２―５）神戸（６日・メルスタ）

東西の１位同士による“優勝決定戦”の第２戦が行われ、鹿島は神戸に２―０で勝利したが、第１戦での０―５の惨敗が重くのしかかり、２戦合計２―５で敗れた。

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大逆転による“奇跡”のＶを目指した鹿島だったが、５点のビハインドはあまりに非情だった。

第１戦で負傷したＦＷ鈴木優磨が今季初の欠場となる中、序盤から猛攻を仕掛けた。ＦＷレオセアラや右ＭＦ起用の濃野公人らが果敢にシュートを放つも、神戸ＧＫ権田修一のファインセーブもあってゴールを割ることができず。０―０で前半を折り返した。

後半は１８分には３枚替えを敢行し、ＦＷ徳田誉、ＭＦ柴崎岳、ＭＦ林晴己の３人がピッチへ。攻撃の火力を弱めることなく攻め立て、２３分には林が右からのクロスを押し込んで１点を返し、２分後には安西幸輝が追加点をたたき込んだが、追いつくには点差が開きすぎていた。

９０分だけを見れば奮闘した鹿島だったが、Ｗ杯メンバー選出に伴いＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）を欠いた第１戦での大量失点があまりに痛かった。チームは２５年シーズンからの“連覇”を目標に掲げ、東地区で１８戦１５勝と無類の強さを発揮したもの、２位に終わった。

優勝した神戸は賞金１億５０００万円を獲得。２位の鹿島は６０００万円。シーズン移行に伴う約４か月間限定の特別大会「明治安田百年構想リーグ」は幕を閉じた。