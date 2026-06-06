◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 １―２位決定戦 神戸０―２鹿島（６日・メルカリスタジアム）※２戦合計５―２で神戸が優勝。第１戦は神戸５―０鹿島

東西の同一順位が対戦するプレーオフラウンドの第２戦が東地区のホームで行われ、神戸（西１位）はアウェーで鹿島（東１位）との第２戦に臨み、２戦合計で上回り、優勝を決めた。Ｊリーグの来季２０２６―２７年シーズン（８月７日開幕）からの秋春制移行に伴い開催されたハーフシーズンの特別大会を制覇。１９年度の天皇杯、２３年のＪ１、２４年のＪ１と天皇杯に続くクラブ５冠目のタイトルを獲得し、２６―２７年のアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）へのダイレクトの出場権も得た。試合後、FW大迫勇也は「チーム全員で喜びたい。アジアを取りに行きたいと本気で思っている」と、アジア制覇へ意気込んだ。

神戸は今季就任したミヒャエル・スキッベ監督のもと、西地区を１位で通過。５月３０日のプレーオフラウンド第１戦はホームのノエスタで、元日本代表ＦＷ大迫勇也が古巣の鹿島相手にハットトリックを決めるなど、５―０で大勝した。

◆ヴィッセル神戸 １９６６年に岡山県で創部された川崎製鉄水島サッカー部が前身。９４年に神戸市をホームタウンとし、現名称に改称。９７年にＪリーグ加盟。名前の由来は「勝利（ＶＩＣＴＯＲＹ）」と「船（ＶＥＳＳＥＬ）」から生まれた造語。本拠地はノエビアスタジアム神戸。