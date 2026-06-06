◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第2 神戸0−2鹿島（2試合合計5―2）（2026年6月6日 メルカリスタジアム）

西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第2戦が行われ、神戸は0−2で敗れたものの、2試合合計5−2で優勝を決めた。後半23分、25分とわずか2分で2点を失ったものの、元日本代表GK権田修一（37）が好セーブを連発し、チームをけん引した。

猛攻を仕掛ける鹿島の前に守護神が立ちはだかった。前半3分、鹿島FWレオ・セアラがドリブルで相手DFをかわして右足を振り抜くも、GK権田が好セーブ。同12分のレオ・セアラのヘディングシュートも再びスーパーセーブでしのぎ、チームを盛り立てた。

前半だけでMF鍬先、DFカエターノが負傷交代するハプニングもあった。指揮官は後半開始からDF永戸に代えて、DF広瀬が投入した。

後半23分に先制を許すと、2分後にも失点。立て続けに2点を失ったものの、最後まで集中力を切らさなかった。

30日に行われたホームでの第1戦は大迫のハットトリックなど、5−0で快勝。大きなアドバンテージを得て敵地に乗り込んだ。鹿島は今大会ホーム戦は9戦全勝（PK戦勝利を含む）とあって、ミヒャエル・スキッベ監督は「ホームで強いのは分かっている。本当に集中して臨まないといけない」と警戒を強めていた。

▼FW大迫 難しい戦いだった。全て出し切ったし、（第1戦で）5−0で勝てたことが優勝できた要因だと思う。

▼GK権田 リーグ戦で優勝した瞬間にピッチに立っていられたことがうれしい。11人じゃなくて、いろんな選手、みんなで勝ち取った優勝なので、喜びはひとしお。