W杯北中米大会で連覇を目指すアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督（48）は5日、左太腿裏の筋肉疲労の影響が懸念されているFWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）が順調に回復していることを明かした。

地元メディアによると、指揮官は6日の親善試合ホンジュラス戦（米テキサス）に向けた会見で「レオ（メッシ）の経過は良好。既に一部は全体練習に合流してこなしている。別メニューでの調整はしていない。状態は大きく上向いており、2つの親善試合のどちらかに数分間出場する可能性もある」と説明。ホンジュラス戦か9日のアイスランド戦（米アラバマ）で開幕前に実戦復帰できる状態であることを明かした。

指揮官は、エースに史上最多タイとなる6大会目のメンバー入りを告げたときのやりとりも告白した。「彼にメッセージを送ったら、“自分が選ばれるかどうか、メンバー発表のリストを待つよ”と言ってきた。それだけだ。“よし、君は招集されたよ”。これで終わりだ。皆は彼が（出場について）何か発表をすることを期待していたが、彼は結局、他のどの選手とも同じように監督からの招集を待つという姿勢を取った。そのことは私にとても大きな安心感を与えてくれた」と裏話を披露した。

この日の練習で、メッシは大会で着用するアディダス社の新スパイクをお披露目。アルゼンチン国旗を模し、白を基調にライトブルーとゴールドのアクセントが刻まれたデザインで、「最後のタンゴ」の名を持つ。一挙手一投足に世界中から熱視線が注がれる中、軽快にアップをこなした。