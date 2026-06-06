EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を、デビュー20年目を迎える本日6月6日にリリースした。

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本作は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやラップ、ヒップホップテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲4曲収録。AKIRAのこれまでを形成して来た様々な要素を凝縮し、ソロアーティストとしての新たなアイデンティティを打ち出す作品に仕上がっている。

収録曲には、タイのラッパー F.HEROや、R&Bシンガーで盟友のJAY’ED、MIYAVIといったコラボレーションアーティストが参加。同世代が集結した特別な想いの詰まったEPとなっている。

また、本作を携え7月からはライブツアー『EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”』を開催。国内3都市に加え、台北で2デイズの開催が発表されている。全公演にゲストとしてEXILE MAKIDAI、P-CHO、THE JET BOY BANGERZが出演するほか、国内の公演ではスペシャルゲストの出演も決定。大阪公演には中務裕太（GENERATIONS）、陣（THE RAMPAGE）、東京公演にはEXILE MATSU、EXILE ÜSA、名古屋公演にはEXILE KENCHI、EXILE TETSUYAが登場する。国内公演のチケットは、本日よりプレイガイドにて一般発売が開始となった。

【『URBAN SAVAGE』参加アーティストコメント】

・F.HERO

僕にとって、AKIRAさんは尊敬している兄貴のような存在です！今回「Thrill Drive」でAKIRAさんとご一緒できたことも、本当に光栄でした。AKIRAさんが僕に声をかけてくださったことに、心から感謝しています。そして僕が書いたバースの中にも、“respect”という言葉をAKIRAさんに向けて入れています。それは僕の心からの想いです。改めてお祝い申し上げます。そしてこれからもAKIRAさんが、タイと日本、そしてアジアの音楽業界とともに、ご自身の思い描く未来を歩んでいかれることを願っています。

・JAY'ED

AKIRAさんのアーティストとしての今回の挑戦については、OMWメンバーとしてまだ構想段階の頃からお話を聞かせていただいておりました。制作を進めていく中で、表現に対する真摯な姿勢、そして常に新しい挑戦を恐れない貪欲な姿に、僕自身とても刺激を受けました。そんな作品に、自分自身もアーティストとして参加させていただけたことを大変光栄に思っております。デビュー20周年、本当におめでとうございます。これからのAKIRAさんのアーティストとしての旅も楽しみにしております。

・MIYAVI

ソロデビューおめでとうございます。ソロデビューを決めたきっかけがMIYAVIだったとの事で、衝撃を受けております（笑）。AKIRAくんという一人のダンサー・アーティストにとって節目となる作品に参加することができて嬉しく思っております。中国の大型歌唱リアリティーショーでは撮影の期間中に一緒の部屋でともに過ごし、切磋琢磨しました！見た目はイカツイですが（笑）本当は心やさしくて人を想いやれる温かい人間です。彼のそういった熱い想いが作品には込められているので、しっかりと感じでほしいと思います。いつかまた一緒にステージでやりましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）