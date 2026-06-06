Ｗ杯メンバー落選の19歳が意地の一発！ 相手のミスを突いた流れから鋭いシュートを突き刺す
FC東京は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、セレッソ大阪とMUFG国立で対戦している。
前半に３失点。迎えた後半、62分に１点を返す。相手のパスをカットした野澤零温が、佐藤龍之介に渡す。背番号23は、ワントラップから素早く右足を振る。鋭いシュートを突き刺した。
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー入りも期待されていた19歳が、気持ちのこもった一撃でスタンドを沸かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ワントラップからスムーズなフィニッシュ！ 佐藤龍之介の絶妙弾
前半に３失点。迎えた後半、62分に１点を返す。相手のパスをカットした野澤零温が、佐藤龍之介に渡す。背番号23は、ワントラップから素早く右足を振る。鋭いシュートを突き刺した。
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー入りも期待されていた19歳が、気持ちのこもった一撃でスタンドを沸かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ワントラップからスムーズなフィニッシュ！ 佐藤龍之介の絶妙弾