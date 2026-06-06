タレントの辻希美が、６日に更新された、お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夫・杉浦太陽との馴れ初めを語った。

２人の出会いは杉浦の友人宅。辻は、杉浦がいることを知らなかったという。最初の印象は、杉浦が出演したドラマ「おそるべしっっ！！！ 音無可憐さん」（テレビ朝日系）の印象だったというが、「友達とのやりとりや表情を見て、好きになった」と回想。

その時は「そんなにしゃべってない。遠くから見ていいなと思った」そうで、友人から杉浦の連絡先を入手して、そのまま連絡。それまで一目惚れはなかったというが、「『好きです』っていうよりも『付き合ってください』って言った」と振り返った。

結果はＮＯ。杉浦からは「『まだ会ったばかりだし、そんなにしゃべったこともないから、もうちょっといろいろ話してからにしよう』って言われた」。

しかし辻は諦めず「（杉浦が）その友達の家に集まってるのは知ってたので、その次の日も行った」という。さらに「２、３日後にまた『付き合ってください』って言った。また１週間後ぐらいにもう１回言った」と猛攻を続けたそうだ。

最終的に「私３回振られたけど、３回目の時『付き合う時は俺から言うから』って言われた」という。「でも待ってても絶対来ないじゃんと思って、自分のコンサートに誘った」とアピールを続け「見に来てくれて、その後に向こうから告白してくれた」と語った。

ちなみに告白時には「おでこにチューしてくれた」と振り返って笑顔。これにはくわばたも「よかったねぇ」とうなずいていた。