猫が「咳をしている」ときに考えられる4つの原因

1.猫風邪（感染症）

猫風邪は、ウイルスや細菌に感染することで鼻や喉が炎症を起こす病気です。人間でいう風邪に近いですが、猫にとっては重症化しやすい病気です。

咳だけでなく、ネバネバした鼻水や目やに、くしゃみを伴うのが特徴です。多頭飼いをしている場合は他の猫にもうつりやすいため、早めの隔離と治療が必要になります。

子猫やシニア猫は体力がなく、放置すると肺炎にまで悪化して命に関わることもあるため、ただの風邪と思わずにしっかりと動物病院で診察を受けるようにしましょう。

2.猫喘息

猫喘息は、空気中のホコリや花粉、タバコの煙といった特定の刺激に対して、気管が過剰に反応して細くなってしまうアレルギー性の病気です。

突然、首を長く伸ばして苦しそうに「ケホケホ」と咳き込むのが特徴で、ひどい時にはゼーゼーという音が混じることもあります。

季節の変わり目や、掃除をした後などに症状が出やすい傾向があります。放置すると肺にダメージが残り、一生付き合わなければならない病気になることもあるため、早期に炎症を抑える治療を始めることが必要です。

3.フィラリア症

フィラリア症は、蚊に刺されることで寄生虫が体の中に入り込み、心臓や肺の血管に住み着く病気です。

犬の病気というイメージが強いですが、実は猫にも感染します。猫の場合は寄生する数が少なくても体が小さいため、たった数匹の寄生で激しい咳や呼吸困難を引き起こし、突然死を招くことさえある恐ろしい病気です。

診断が非常に難しく、一度感染すると治療も困難なため、毎月の予防薬でしっかりと守ってあげることが何よりも重要になります。

4.心臓の病気

心臓のポンプ機能が弱まると血液の流れが滞り、心不全に至ります。猫は、心臓が原因となる咳は比較的少ないとされていますが、重度の心不全になると咳が見られることがあります。

心不全は、特にシニア猫や、特定の血統種で多く見られる傾向があります。心臓が原因の咳は、寝ている時やリラックスしている時に出ることがあります。

また、少し動いただけで疲れて座り込んだり、呼吸が浅く速くなったりすることもあります。心臓の病気は完治が難しいため、薬で進行を遅らせるケアが中心となります。

見分け方と危険なサイン！こんな時はすぐ病院へ

猫の咳は、一見すると毛玉を吐こうとしている動作や、何かを喉に詰まらせた時の仕草と非常によく似ています。

見分けるポイントは、首を低く伸ばして「カッカッ」と乾いた音を出しているかどうかです。もし、何も吐き出さないのに何度も繰り返す場合は咳である可能性が高いでしょう。

また、緊急性が高いサインとして「チアノーゼ」があります。これは酸素が全身に行き渡らず、舌や歯茎が白っぽくなったり紫がかったりする状態です。

これに加え、口を開けて「ハァハァ」と犬のように呼吸をしている（開口呼吸）場合は、窒息寸前の非常に危険な状態ですので、一刻も早く病院へ連れて行ってください。

病院を受診する際のポイント

病院へ行く際、最も役立つのが「咳をしている時の動画」です。猫は環境の変化に敏感なため、診察室に入ると緊張して咳が止まってしまうことがよくあります。

言葉だけで「コンコンしていました」と伝えるよりも、実際にどのように苦しそうだったのかを映像で見せることで、獣医師はより正確な判断ができます。

動画を撮る時は、音が入るようにし、全体の姿勢が映るようにしましょう。あわせて、いつから始まったのか、一日に何回くらい出るのか、特定の場所や時間帯（朝方や掃除中など）に関係があるのかをメモして伝えると、診断の大きな助けになります。

飼い主が家でできる予防と環境ケア

病院での治療はもちろん大切ですが、猫が過ごす家の中の環境を整えることは、再発防止や症状の緩和に欠かせません。

清潔な空間づくり

部屋の中に溜まったホコリやハウスダスト、目に見えないダニの死骸などは、猫の気管を刺激して咳を引き起こす大きな原因になります。

特にベッドの下や家具の隙間など、猫が好んで入る場所に汚れが溜まっていないか確認しましょう。掃除機をかける際は、排気でホコリが舞い上がらないよう注意し、可能であれば猫が別の部屋にいる時に行うのが理想です。

また、空気清浄機を活用して、浮遊しているアレルゲンを取り除くことも、喘息などの持病がある猫にとっては非常に効果的な対策となります。

適切な湿度の維持

空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜が乾いて防御機能が落ち、ウイルスに感染しやすくなったり、咳が出やすくなったりします。

特に冬場の暖房を使用する時期は、室内が想像以上に乾燥していることが多いので注意が必要です。加湿器を使って、湿度は50％から60％程度を保つように心がけてください。

逆に湿度が低すぎるとウイルスが活発になり、高すぎるとカビやダニが発生しやすくなるため、湿度計を置いてチェックするのがおすすめです。快適な湿度は、猫の健康を守るためのバリアになります。

刺激を避ける生活

猫の嗅覚や呼吸器は人間よりもずっと敏感です。私たちが日常的に使っているものが、猫にとっては強い刺激物になることがあります。

例えば、タバコの煙は猫の肺に深刻なダメージを与えますし、香水やアロマオイル、消臭スプレー、お香なども咳を誘発する原因になります。

特にアロマオイルの中には猫にとって有害な成分が含まれているものもあるため、猫がいる部屋での使用は控えるべきです。

できるだけ無香料の製品を選び、強い匂いや化学物質を猫の周りから遠ざける工夫をしてあげましょう。

まとめ

猫の咳は、体からのSOSです。毛玉を吐こうとしているだけに見えても、その裏には心臓や肺の重い病気が隠れているかもしれません。

「様子を見よう」と放置せず、咳の様子を動画に撮って早めに動物病院を受診してください。日頃の掃除や湿度管理といった飼い主の優しい配慮が、大切な猫の健康な毎日を支えることにつながりますよ。

(獣医師監修：葛野宗)