マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のソー役で知られる俳優クリス・ヘムズワースが、子どものパスポートを取り違えたことで国際線への搭乗を拒否されるハプニングがあったことを明かした。妻エルサ・パタキーとの間に13歳の娘インディアと11歳の双子サーシャ、トリスタンを持つクリスは、誤って娘のパスポートを息子のものとして提示してしまったという。



【写真】この息子くんを「彼女です」で押し通すにはさすがに無理があった

アラビア版ハーパーズ・バザーのインスタグラム動画でクリスは次のように語った。「空港に行ったとき、息子のじゃなくて娘のパスポートを持ってたんだ…見た目も似てるしね」。するとエルサはすぐさま「似てないわよ」とツッコミ。クリスは続けてこう振り返る。「『ああ、これが彼女だよ』って言ったら、『それは男の子です。ダメです』って言われてさ。うまくいかなかったね」



このミスにより一家は「飛べなかった」とエルサが明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）