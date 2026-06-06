カーリング日本選手権（７〜１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女スキップ合同記者会見が開幕前日の６日に横浜市役所で行われた。

女子で前回３位のロコ・ソラーレは、サードを務めてきた吉田知那美が３月に退団し、再スタートとして挑む国内初戦。藤沢五月は「今季、チームメンバーの入れ替えもあり、また新しい風を皆さんにお見せできると思う。今季の日本選手権を盛り上げていきたい」とさわやかな笑顔で話した。

今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献した小穴桃里を加えた新体制での出場。「小穴選手とは世界選手権で初めて一緒にプレーしましたが、チームとしてもスムーズに入っていけていましたし、桃里ちゃんはカーリング自体を楽しくプレーしています」とチームの雰囲気もばっちりだ。「私たちがロコ・ソラーレとして目指している、心からカーリングを楽しむということを、日本選手権でもお見せできると思う」と新ロコ・ソラーレは一丸で８日間の熱戦を戦い抜く。

２年連続の同市開催で、既に来年の開催も決まっているカーリング日本選手権。前回は２０００席ある観客席が８日間ともにほぼ完売となる大盛況で、今大会も一般席のチケットは完売で追加分を販売中という。