◇MLB フィリーズ8-6ホワイトソックス(日本時間6日、 シチズンズ・バンク・パーク)

フィリーズは7回、カイル・シュワバー選手がタッチアップで気迫のヘッドスライディングで生還。これが決勝点となり、チームは4連勝を飾りました。

フィリーズは6-6の同点で迎えた7回、シュワバー選手が先頭でセンターへのヒットを放ち出塁します。

その後、1アウト満塁となり、シュワバー選手は3塁へ進塁。するとこのチャンスで5番エドムンド・ソーサ選手がレフトへフライを放ちます。浅いフライでしたが、3塁走者のシュワバー選手はタッチアップ。全力疾走でホームへ向かうと、最後は気迫のヘッドスライディングを試みます。タッチをかわすように内側にずれながら飛び込み、チームに勝ち越しの1点をもたらしました。

シュワバー選手にしては珍しいヘッドスライディング。激しい勢いで土が舞い上がり目に入ったのか、しばし腹ばいのまま動けずにいます。そしてようやく立ち上がる際には、ユニホームは土だらけ、片目は閉じたまま渋い表情で味方の選手とタッチをかわしました。

チームはその後も相手投手の暴投で1点を追加し、8-6でホワイトソックスに勝利。見事4連勝を飾りました。