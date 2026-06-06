ＮＨＫの桑子真帆アナウンサー（３９）が第１子を妊娠した。夫で俳優の小澤征悦（５２）が６日に生放送で報告した。桑子アナは現在、看板番組の一つである「クローズアップ現代」（月〜水曜・夜７時半）を担当。同局では、今年３月に和久田麻由子アナウンサー（３７）が退職するなど近年、エース級のアナウンサーに動きが見られる。

桑子アナは２０１０年にＮＨＫ入局。長野放送局、広島放送局を経て１５年から東京アナウンス室に勤務し、「ブラタモリ」のアシスタントで人気を集めた。朝のニュース番組「おはよう日本」のメインキャスターも担当。東京五輪の閉会式では実況を担い、１７、１８、２０、２２年には紅白歌合戦の総合司会を務め、看板アナウンサーして長く活躍してきた。

２２年４月からは「クローズアップ現代」のキャスターに就任。今後は時期をみて産休に入るとみられる。

ＮＨＫでは近年、エース級アナウンサーや人気アナウンサーに動きがみられる。桑子アナの１年後輩である和久田麻由子アナは、今年３月末で退局してフリーに転身した。東大卒業後、２０１１年に入局。「おはよう日本」「ニュース７」などのキャスターを務め、紅白歌合戦でも司会を務めた。フリーに転身し、４月からは日本テレビ系「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・後１０時）のメインキャスターを担当。４月に行われた会見では、１５年間勤めたＮＨＫを退職した理由について「子どもを２人授かりまして育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました」「もう少し柔軟な働き方を望むようになり」などと語っている。

またＮＨＫ時代に「サンデースポーツ」などで活躍した中川安奈アナウンサーは２０２５年３月で退局。その後は大手芸能事務所「ホリプロ」に所属し、抜群のルックスと明るいキャラクターでバラエティー番組でも活躍している。

ＮＨＫで次期エースの呼び声が高いのは、１４年に入局した中山果奈アナウンサーだ。松江局、広島局を経て１９年から東京アナウンス室に勤務。「首都圏ネットワーク」のキャスターなどを務め、現在は「ＮＨＫニュースおはよう日本」のメインキャスターの一人として活躍。パリ五輪開会式の中継キャスターも務めた。中山アナは２４年１０月に、東京大学時代の同級生で大手メディアに勤務する男性と結婚したことが明らかになった。