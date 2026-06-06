ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ 新世界」の最終選考発表会が６日、都内で行われ、「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」としてデビューする１２人が発表された。

「国民プロデューサー」と呼ばれる一般ファンの投票結果のみでメンバーが決定する、日本で初めてとなるサバイバルオーディション。「−新世界」と題した今回は国籍・出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う形式で、シリーズ初の全世界配信／投票が行われた。

「ＫＯ１ＫＥＹＺ」に選ばれたメンバーと順位は以下の通り。

１位 Ｋ．ＤＡＩＫＩ（加藤大樹）２００４年１０月８日、愛知県出身。１７８センチ。「１位でデビューできてうれしい。これから活躍していきたい」

２位 ＹＯＳＨＩＫＩ（矢田佳暉）２００４年６月１８日、奈良県出身。１７７センチ。「世界に誇れるアーティストになれるように」

３位 ＳＩＹＯＵＮＧ（パク・シヨン）２００３年５月６日、韓国・京畿道出身。１７８センチ。「アイドルに挑戦するのが怖かった。人生をかけてここにきた。ありがとう」

４位 ＳＨＩＮＨＡＥＮＧ（オ・シンヘン）２００４年５月３日、韓国・木浦出身。１７７センチ。「もっとかっこいい姿をお見せします。楽しみ」

５位 ＹＵＫＩ（後藤結）２００７年１２月２４日、神奈川県出身。１８０センチ。「残れると思っていなかったけど、思いは誰よりもあった。頑張りました」

６位 ＩＳＳＡ（柳谷伊冴）２００５年３月１０日、群馬県出身。１７７センチ。「家族にこの姿を見せられて良かった」

７位 ＫＥＩＴＯ（小野慶人）２０００年７月２５日、高知県出身。１７２センチ。「皆さんの人生のモチベーションに」

８位 ＹＵＲＡ（安部結蘭）２００５年６月１６日、茨城県出身。１７５センチ。「ママ、パパ、長い間待たせたね。たくさん恩返ししていきます」

９位 ＲＹＯＧＡ（飯塚亮賀）２００５年１月２１日、群馬県出身。１７５センチ。「この瞬間からアイドルとして生きていく覚悟はできています」

１０位 ＲＹＵＪＩ（杉山竜司）２００６年７月７日、埼玉県出身。１８２センチ。「これから絶えず惜しまず努力していきます」

１１位 ＫＯＳＵＫＥ（照井康祐）２００７年１２月２日、千葉県出身。１７４センチ。「信じて投票してくれてありがとう」

１２位 ＴＯＷＡ（濱田永遠）２００７年６月５日、兵庫県出身。１７５センチ。「練習生のみんな、スタッフのみなさん、本当にありがとう」