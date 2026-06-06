ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が６日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ周辺で自身が発起人でもある環境プロジェクト「ＪＵＭＰ ｆｏｒ Ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ」の一環として行った「トレッキング＆クリーンアクション」に、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに参加した。

市内の小学生ら約１００人とジャンプ台周辺のゴミ拾いを約１時間、行った。その後のトークショーでは高梨が意外な一面をのぞかせた。「長い競技生活の中でどのようにメンタルを保っているのか」の質問に、「実はお豆腐メンタルなので、なかなか嫌なことだったりに向かう途中はすごく苦しくって、周りの方々に支えてもらっているなとすごく感じている。だからこの人たちを裏切れないなという気持ちになる」と支えてくれる周囲の人たちに感謝した。

同じ質問に村瀬は「メンタル面では私はすごく落ち込んで、本当にスノーボードをやっていくかも悩んだ時期もあったりとかして、その時は家族、友だちに相談しながらメンタルを整えていたことがあって。一番は家族だと思っていて、日頃からそれを思いながら生活している。自分が自分でいられなくなってしまわないように音楽を聞いて保ったりとかしたり、そいう周りに頼るというのはすごく感じました」と話した。

高梨はかけがえのない雪山の自然環境を次世代に残していくため、２３年５月に「ＪＵＭＰ ｆｏｒ Ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ」を立ち上げた。近年、地球温暖化などによる雪不などが叫ばれ、世界を転戦する中で危機感を募らせ活動を続けている。