ベルギー１部・シントトロイデンで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏は６日、千葉・八千代市で行われた小学４年生以下で行われるサッカー大会「マルハン×シント＝トロイデン ＶＶ カップ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙガチャガチャマーケット」に特別ゲストとして参加した。

今年５月に欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）とアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の１２か国の間で、指導者ライセンス相互承認の締結が行われた。立石ＣＥＯは「まさに僕らが待ち望んだ制度」と歓迎した。

これまで日本人指導者が欧州で指導者を務める際は、新たに現地のライセンスを取得する必要があった。今回の締結によって、日本で指導者ライセンスを取得すれば、トップリーグで３年以上の指揮経験、またはＡ代表の監督就任経験があれば欧州で監督就任が可能となる。日本では日本代表の森保一監督はじめ約６０人が現在有資格者となっている。「今の欧州のマーケットの中で日本人監督という発想はゼロ。それを僕らが選手で井戸を掘ったように『日本人監督ありなんだな』と思わせるところから始めないといけない。したがって１から５年、１０年かけて選手の時と同じ作業をもう１度やる形かなと」と将来像を語った。