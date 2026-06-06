北斗晶、夫・佐々木健介と“結婚31周年”寄り添いショット公開「理想の夫婦」「笑顔がだんだん似てきてる」
【モデルプレス＝2026/06/06】元プロレスラーでタレントの北斗晶が6月4日、自身のInstagramを更新。元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】58歳元プロレスラー「絆を感じる」夫と“結婚31周年”寄り添いショット
北斗は「1年経つのもあっという間！！」とつづり、「結婚記念日」「6月4日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。笑顔で寄り添う、仲睦まじい夫婦ショットを披露した。佐々木が用意したというケーキには、数字の「3」と「1」のキャンドルと「結婚記念日 いつもありがとう」のプレートが飾られている。北斗は「こちらこそいつもありがとう そして毎年、ケーキありがとう」と感謝をつづり、「結婚31年 今後ともよろしくね」とメッセージを記している。
この投稿に、ファンからは「31周年おめでとうございます」「憧れの夫婦」「ずっと仲良しで理想的」「優しい笑顔がだんだん似てきてる」「長年寄り添ってきた絆を感じる」「感謝しあえる夫婦って素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
北斗と佐々木は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】58歳元プロレスラー「絆を感じる」夫と“結婚31周年”寄り添いショット
◆北斗晶＆佐々木健介夫婦、結婚31周年を報告
北斗は「1年経つのもあっという間！！」とつづり、「結婚記念日」「6月4日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。笑顔で寄り添う、仲睦まじい夫婦ショットを披露した。佐々木が用意したというケーキには、数字の「3」と「1」のキャンドルと「結婚記念日 いつもありがとう」のプレートが飾られている。北斗は「こちらこそいつもありがとう そして毎年、ケーキありがとう」と感謝をつづり、「結婚31年 今後ともよろしくね」とメッセージを記している。
◆北斗晶＆佐々木健介夫婦の結婚31周年ショットに反響
この投稿に、ファンからは「31周年おめでとうございます」「憧れの夫婦」「ずっと仲良しで理想的」「優しい笑顔がだんだん似てきてる」「長年寄り添ってきた絆を感じる」「感謝しあえる夫婦って素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
北斗と佐々木は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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