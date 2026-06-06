渡辺美奈代、豪華手料理の食卓公開 本格トマトリゾットやアクアパッツァに「レストランかと思った」「どれもクオリティ高すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「レストランかと思った」本格トマトリゾットやアクアパッツァ
渡辺は「夜ごはん」と記し、手料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。チーズにこんがりとした焼き色がついたグラタン、ごろっとしたチキンが入ったトマトリゾット、彩り豊かなアクアパッツァ、マルゲリータなど手の込んだ本格的な料理の数々を披露している。
また、グラタンの具材を炒めたりアクアパッツァの具材を煮込んだりと、料理中の様子を撮影した写真なども載せている。
この投稿は「一つひとつが丁寧ですごい」「どれもクオリティ高すぎ」「盛り付けもおしゃれ」「レストランかと思った」「彩りも完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「レストランかと思った」本格トマトリゾットやアクアパッツァ
◆渡辺美奈代、本格的な手料理の数々披露
渡辺は「夜ごはん」と記し、手料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。チーズにこんがりとした焼き色がついたグラタン、ごろっとしたチキンが入ったトマトリゾット、彩り豊かなアクアパッツァ、マルゲリータなど手の込んだ本格的な料理の数々を披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に「レストランかと思った」と反響
この投稿は「一つひとつが丁寧ですごい」「どれもクオリティ高すぎ」「盛り付けもおしゃれ」「レストランかと思った」「彩りも完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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