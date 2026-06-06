タレントの藤本美貴（41）が6日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。かつてお笑い芸人に“ガチ説教”した過去を明かされる場面があった。

この日は自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏、元女優の里紗さん夫妻をゲストに迎え、神奈川・葉山でのロケの模様を放送した。

2人の自宅では、お笑い好きだという里紗さんのために、お笑いコンビ「ジョイマン」がサプライズで登場し、2人にちなんだネタを披露した。

大爆笑を誘ってネタを終えた「ジョイマン」について、MCの「品川庄司」庄司智春は「吉本の営業でナンバー1ですから、今」と吉本興業の営業本数ランキングで3連覇したと紹介した。

すると「ジョイマン」高木晋哉は「ちょっと前まで全然仕事なくて」と回顧。その際藤本と仕事で一緒になったことがあり、「全然仕事ないんです〜。奥さんと子供いるけど、バイトもせずに体たらくで。全然だめなんですよね」といった話をしたところ、「ミキティさんに凄い怒られて」とぶっちゃけた。

藤本からは「ちゃんとね！ちゃんと大黒柱なんだから、しっかりしなきゃダメだよ！」と叱られたと言い、藤本は「覚えてない」と苦笑い。高木は「バラエティー超えたぐらいの…」とも話し、石原夫妻らを笑わせていた。